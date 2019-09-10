США ввели санкции против 12 террористов и группировок

Президент США Дональд Трамп подписал документ, одобрив видоизменение административного указа 13 224, касающегося санкций по терроризму. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Майк Помпео в своём твиттере.

Как уточняется, в санкционный список внесли ещё 12 физических лиц и группировок.

— Данное обновление позволит более эффективно наказывать руководителей террористических организаций, а также тех, кто участвует в подготовке террористических актов. Распоряжение также уведомляет иностранные финансовые учреждения о том, что они рискуют получить санкции, если сознательно проводят или содействуют каким-либо значительным операциям от имени указанных террористов, — отметили в заявлении Госдепа США, опубликованном от имени госсекретаря.

Отмечается, что в список вошли главы организаций "Хезболлах", ХАМАС, "Исламский джихад"*, террористической группировки ИГИЛ* и двух её подразделений. Кроме того, в список добавили сирийскую группировку "Хурас ад-дин", имеющую связь с "Аль-Каидой"*.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.