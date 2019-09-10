Apple презентовала iPhone 11 Pro с тремя камерами и iPhone 11 Pro Max

Они будут стоит от 999 и 1099 долларов соответственно. Предзаказы откроются уже в эту пятницу.

На презентации Apple 2019 компания представила новый iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Обе модели изготовлены из хирургической стали.

iPhone 11 Pro вышел в четырёх цветах, новый из них — зелёный, остальные те же: тёмно-серый, серебристый и золотистый. Гаджет оснащён 5,8-дюймовым дисплеем Liquid Retina.

На новой модели будет необычная система из трёх камер Pro. Они располагаются на задней панели, каждая из них по 12 мегапикселей. Одним нажатием можно будет сделать три снимка на все объективы сразу.

iPhone 11 Pro будет стоить от 999 долларов (65 500 рублей).

Также вышел iPphone 11 Pro Max c экраном диагональю 6,5 дюйма. Он будет стоить от 1099 долларов ( 72 000 рублей).

На презентации заявили, что смартфоны работают на быстрейшем процессоре на рынке — А13 Bionic.

Предзаказы начнутся уже с пятницы. Продажи стартуют 20 сентября.

Напомним, презентация проходила в Театре Стива Джобса — штаб-квартире Apple в Калифорнии. Лайф следил за всеми новинками в текстовой трансляции.