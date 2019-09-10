В ЦРУ отреагировали на сообщения о вывозе "американского шпиона" из РФ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) выступило с опровержением сообщений СМИ, свидетельствующих о вывозе "американского шпиона" из-за действий главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает Fox News.

— Не соответствуют действительности необоснованные спекуляции о том, что к предполагаемой операции по вывозу привело обращение президента с наиболее деликатной разведывательной информацией, которая имеется в распоряжении нашей страны и к которой у него [президента США Дональда Трампа] есть доступ каждый день, — отметили в заявлении ведомства.

Госсекретарь США Майк Помпео также прокомментировал сообщения СМИ. По словам дипломата, данная информация фактически некорректна, однако он отметил, что комментирование инцидента может плачевно отразиться на национальной безопасности США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники в администрации Дональда Трампа заявил, что в 2017 году США вывезли своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Комментируя данное сообщение, президент США Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно что-либо об этом.