Хабиб остался на втором месте рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории

Российский боец смешанного стиля, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил за собой вторую строчку рейтинга организации вне зависимости от весовой категории, сообщает пресс-служба UFC.

На первой строчке остаётся американец Джон Джонс, который выступает в полутяжёлом весе, а следом за Хабибом расположился ещё один представитель США — Генри Сехудо, который обладает поясами в наилегчайшем и легчайшем весе.

Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Пуарье на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Россиянин вынудил соперника сдаться в третьем раунде.