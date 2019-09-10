В аэропорту Краснодара рассказали подробности вынужденной посадки лайнера А321

Причиной вынужденной посадки лайнера A321 авиакомпании Red Wings в аэропорту Краснодара стала техническая неисправность на борту. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
— В 22:07 (мск) в международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Москва — Анталья. По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность, — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что на борту самолёта находилось 215 пассажиров. Выясняются обстоятельства инцидента.
Ранее Лайф рассказывал, что самолёт A321, выполнявший рейс Москва — Анталья, вынужденно сел в Краснодаре. Лайнер развернулся над Чёрным морем по пути в Турцию, а перед посадкой сделал круг над аэропортом.
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