Два человека пострадали при пожаре на складе в Нижегородской области

В результате пожара, охватившего склад горюче-смазочных материалов, пострадало два человека, сообщили в ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Как уточняется, одного из пострадавших госпитализировали, второму медицинскую помощь оказали на месте.

— По предварительной информации, в результате происшествия пострадало два человека, один из них направлен в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, — рассказали в ведомстве.

Известно, что к настоящему моменту возгорание удалось локализовать. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области отметили, что к процессу тушения были подключены 128 человек и 37 единиц техники, в том числе 111 человек и 31 единица техники от МЧС РФ.