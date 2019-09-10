Производители Barbie подали в суд на производителей украинской куклы Аси

Американская компания Mattel Inс., которая занимается производством популярных кукол Barbie, подала в суд на украинских производителей куклы Аси. В иске содержится требование запретить производство и продажу украинских кукол. Соответствующий документ опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В Mattel Inc. считают, что ООО "Паритет-Тойс", производитель Аси, нарушает их авторские права. Производители Barbie также просят взыскать с компании-ответчика штраф в размере свыше 20 тысяч гривен и запретить "распространение образцов скульптуры куклы".

Хозяйственный суд Киева принял иск Mattel Inc. и открыл по нему делопроизводство.

В соответствии с законодательством суд просит ООО "Паритет-Тойс" предоставить документы о поставках и реализации игрушек в стране с 2016 года.

Первое, предварительное судебное заседание по данному процессу назначено на 17 сентября.