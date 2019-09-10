Дизайнер из Хабаровска создала сайт, реагирующий на неправильную осанку

Are you sitting with correct posture right now? My new experiment detects your posture and blurs a screen if it’s poor. Made with @TensorFlow.js #PoseNet model.— Olesya Chernyavskaya (@monolesan) September 8, 2019
Check it out and read about creation process here: https://t.co/NuJzcm5clr pic.twitter.com/uXbY0eOs7v
Россиянка Олеся Чернявская запустила сайт, реагирующий на неправильную осанку пользователя. О своём проекте дизайнер рассказала в "Твиттере".
Разработке удаётся эффективно выполнять свою функцию за счёт определения положения глаз и плеч. Совместив начальное положение с положением в состоянии искривления, оно размывает экран, принуждая пользователя выпрямиться и сесть правильно.
Дизайнер работает и над другими проектами в связке с веб-камерой. Одной из таких разработок является сервис, позволяющий отмечать публикации в "Твиттере" с помощью улыбки.
Hi, here is my second experiment with AI in design! What if we could smile to like something on social media instead of clicking the button?— Olesya Chernyavskaya (@monolesan) July 15, 2019
✨ Check it out here: https://t.co/cK9ckxpQIY
Made with face-api.js on @glitch (feel free to remix).#facerecognition #uxdesign pic.twitter.com/a49pbudbOF
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