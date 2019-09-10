Дизайнер из Хабаровска создала сайт, реагирующий на неправильную осанку

3

Оценивая положение тела с помощью веб-камеры, сайт "размывает" экран, фиксируя неровную осанку. Чтобы протестировать алгоритм, нужно перейти на сайт и нажать "Start".

Россиянка Олеся Чернявская запустила сайт, реагирующий на неправильную осанку пользователя. О своём проекте дизайнер рассказала в "Твиттере".

Разработке удаётся эффективно выполнять свою функцию за счёт определения положения глаз и плеч. Совместив начальное положение с положением в состоянии искривления, оно размывает экран, принуждая пользователя выпрямиться и сесть правильно.

Дизайнер работает и над другими проектами в связке с веб-камерой. Одной из таких разработок является сервис, позволяющий отмечать публикации в "Твиттере" с помощью улыбки.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×