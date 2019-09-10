Дизайнер из Хабаровска создала сайт, реагирующий на неправильную осанку

Оценивая положение тела с помощью веб-камеры, сайт "размывает" экран, фиксируя неровную осанку. Чтобы протестировать алгоритм, нужно перейти на сайт и нажать "Start".

Are you sitting with correct posture right now? My new experiment detects your posture and blurs a screen if it’s poor. Made with @TensorFlow.js #PoseNet model.



Check it out and read about creation process here: https://t.co/NuJzcm5clr pic.twitter.com/uXbY0eOs7v — Olesya Chernyavskaya (@monolesan) September 8, 2019

Россиянка Олеся Чернявская запустила сайт, реагирующий на неправильную осанку пользователя. О своём проекте дизайнер рассказала в "Твиттере".

Разработке удаётся эффективно выполнять свою функцию за счёт определения положения глаз и плеч. Совместив начальное положение с положением в состоянии искривления, оно размывает экран, принуждая пользователя выпрямиться и сесть правильно.

Дизайнер работает и над другими проектами в связке с веб-камерой. Одной из таких разработок является сервис, позволяющий отмечать публикации в "Твиттере" с помощью улыбки.