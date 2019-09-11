Помпео: Внешняя политика США не изменится после ухода Болтона

Внешняя политика США не претерпит значительных изменений в связи с уходом помощника президента по нацбезопасности Джона Болтона, заявил госсекретарь Майк Помпео. Заявление дипломата прозвучало в ходе брифинга в Белом доме.

Комментируя отставку Болтона, он отметил, что все члены команды американского лидера Дональда Трампа проводят избранный им политический курс и после освобождения любой должности в команде не стоит ждать никаких значительных изменений.

— Никому из мировых лидеров не следует строить предположения о том, что внешняя политика президента [Дональда] Трампа существенным образом изменится лишь из-за ухода кого-то из нас, — заявил он.

Присутствующий на брифинге глава Минфина США Стивен Мнучин заметил, что между экс-советником президента по нацбезопасности и Трампом действительно имелись разногласия по ряду вопросов, в том числе и по вторжению в Ирак с целью свержения Саддама Хусейна.

Напомним, 10 сентября президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. На этом посту он находился с марта 2018 года.