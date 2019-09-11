СМИ: Ким Чен Ын лично наблюдал за очередным запуском снарядов КНДР

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал при испытаниях сверхбольшой реактивной системы залпового огня, которые были проведены 10 сентября. Об этом сообщает ЦТАК.

При этом в Пхеньяне рассчитывают возобновить переговоры с США по денуклеаризации Корейского полуострова в октябре текущего года.

Напомним, 10 сентября КНДР осуществила запуск двух снарядов с территории провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. В Сеуле сообщили, что они пролетели 330 километров.

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