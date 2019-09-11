СМИ: Ким Чен Ын лично наблюдал за очередным запуском снарядов КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал при испытаниях сверхбольшой реактивной системы залпового огня, которые были проведены 10 сентября. Об этом сообщает ЦТАК.

При этом в Пхеньяне рассчитывают возобновить переговоры с США по денуклеаризации Корейского полуострова в октябре текущего года.

Напомним, 10 сентября КНДР осуществила запуск двух снарядов с территории провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. В Сеуле сообщили, что они пролетели 330 километров.