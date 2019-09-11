Пожар на складе в Нижегородской области ликвидирован

Пожарные ликвидировали пожар, бушевавший на складе горюче-смазочных материалов в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

— В 00:07 — ликвидация открытого горения. Теперь предстоит долгий процесс разбора завалов и проливки конструкций, — отметили представители ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожара на складе в Нижегородской области пострадало два человека, один из них госпитализирован. Лайф публиковал кадры с места происшествия.