Председатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" народный депутат Виктор Медведчук призвал украинских журналистов бороться за свободу слова в стране. По его словам, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины стал надзорным органом.

— Нацрада сегодня превратилась в "смотрящих". Вы меня не поддерживайте, это я говорю для того, чтобы вас не обвинили. Они превратились в "смотрящих" в самом негативном смысле этого слова, — заявил депутат в эфире телеканала "112.Украина".

Он также отметил, что ознакомился с делом, по которому телеканалы "112.Украина" и NewsOne хотят лишить лицензии. По словам Медведчука, никаких оснований повлиять на указанные СМИ как на нарушившие законодательство нет.

При этом Медведчук призвал сотрудников каналов всё равно бороться за свободу слова.

— Вы должны бороться, у вас есть много поклонников и сторонников, и я считаю, что борьба за свободу слова — это борьба не просто за демократию, это борьба за условия нормальной жизни наших граждан в нормальной демократической успешной стране, — подчеркнул Медведчук.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени планирует провести встречу с журналистами украинских СМИ и обсудить с ними проблему свободы слова в информационном пространстве страны.