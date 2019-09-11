Специалистам предстоит проанализировать значительный массив данных, записанных на носителе информации Skybot F-850.

Послеполётные испытания вернувшегося с орбиты робота "Фёдора" начнутся 11 сентября. Об этом ТАСС 10 сентября узнал от компании-разработчика Skybot F-850.

— Испытания начинаются по факту завтра и продлятся, думаю, пару дней. Среда-четверг, я думаю, проведут испытания, а дальше будем смотреть, какие дальнейшие направления в работе, — сказал исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

При этом он отметил, что специалистам предстоит проанализировать значительный массив данных, записанных на носителе информации Skybot F-850. После того как вся информация будет изучена, сотрудники компании будут решать, в каком направлении развивать проект в будущем.

Ранее антропоморфный робот опубликовал видео, запечатлевшее момент его возвращения с МКС.

Напомним, "Фёдор" — человекоподобный робот, созданный для выполнения высокотехнологичных задач на орбите. На МКС робот попал не сразу, потребовалось две попытки, прежде чем кораблю "Союз" удалось пристыковаться к станции. После этого "Фёдор" начал свою работу в космосе, а 7 сентября успешно вернулся на Землю.