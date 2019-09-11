СКР: На Камчатке арестовали женщину, утопившую своих малолетних детей

Жительницу города Вилючинска арестовали за убийство двух малолетних детей. Об этом сообщили на сайте СУ СКР по Камчатскому краю.

Как уточняется, обвинения предъявляются по статье "Убийство двух малолетних лиц".

— В отношении женщины по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, — отметили в заявлении ведомства.

Сотрудники СУ СКР по Камчатскому краю продолжают расследовать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 9 сентября женщина 1992 года рождения утопила двух малолетних детей (полуторамесячного ребёнка и пятилетнего). По предварительной версии, на этот страшный шаг она решилась из-за измены супруга.