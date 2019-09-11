Папа римский Франциск заявил, что не боится раскола церкви, хотя и усердно молится, чтобы этого не произошло. Об этом он рассказал журналистам во время полёта на самолёте из Африки, сообщает ТАСС.

— В истории церкви было множество расколов. Если мы обратимся к истокам, то там был раскол на расколе, всё время кто-то откалывался со своей доктриной и идеологией. Чтобы этого не происходило, я отвечаю на критику, чтобы помочь, — сказал Франциск.

Он также отметил, что напряжённая ситуация внутри Римско-католической церкви в США является последствием решений Второго Ватиканского собора, а не действий отдельно взятых пап. По его словам, своей политикой он во всём повторяет папу Иоанна Павла II, однако его обвиняют в коммунистических настроениях.

Понтифик также заявил, что не боится критики. На его взгляд, получив критику, человек должен сначала оценить её объективность, а потом задуматься, над чем действительно стоит поработать.

— Поэтому, даже если иногда критика злит, я вижу в ней преимущества, — говорит папа римский. — Критикуют меня не только американцы, но везде, даже в курии. Но это делается честно, и мне это нравится. Мне не нравится, когда это делают за спиной, улыбаясь в лицо.

Ранее папа римский Франциск назвал имена 13 новых кардиналов Римско-католической церкви.