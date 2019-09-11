СМИ: У здания Посольства США в Афганистане прогремел взрыв

Сильный взрыв прогремел рядом с Посольством США в афганской столице Кабуле, сообщает Associated Press.

Как уточняется, инцидент произошёл в 18-ю годовщину террористической атаки боевиков на башни Всемирного торгового центра в США.

По предварительным данным, после взрыва в здании дипмиссии сработала сигнализация. Официальные лица не зафиксировали жертв или пострадавших. Власти Афганистана пока никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, теракт, унёсший жизни 2977 человек, произошёл в США 11 сентября 2001 года. Утром того дня четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона. Позже сообщалось, что экс-агент ЦРУ в своей книге заявил, что президент России Владимир Путин предупреждал лидера США Джорджа Буша — младшего об угрозе атак 11 сентября.