После проверок исполнения бюджета РФ за 2018 год заведено уголовное дело

Следствие возбудило уголовное дело по результатам проверок исполнения бюджета РФ в 2018 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заключение Счётной палаты на отчёт об исполнении федерального бюджета. Сам отчёт был ранее внесён в Госдуму.

По результатам проверки контрольным ведомством к административной ответственности было привлечено 14 должностных лиц, 10 обращений было направлено в Генпрокуратуру, два в СК РФ и два — в МВД. Органы прокуратуры, в свою очередь, направили представления пяти должностным лицам об устранении выявленных нарушений.

В общей сложности СП насчитала нарушений в исполнении бюджета более чем на 426 миллиардов рублей. Это на 121 миллиард, или на 22%, меньше, чем было в 2017 году.

— Как и в предыдущие годы, актуальными остаются вопросы соблюдения законодательства РФ при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, обеспечения регистрации права собственности РФ на объекты недвижимости, — подчёркивают специалисты Счётной палаты.

Аудиторы также отметили недостаточное выполнение должностными лицами вверенных им полномочий по исполнению бюджета, а также недостаточный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ведомств, находящихся в их подчинении.

Также, по данным Счётной палаты, только 19 из 110 представлений (на момент 23 августа 2019 года) выполнены и сняты с контроля.