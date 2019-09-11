Трамп на год продлил указ о санкциях за "иностранное вмешательство в выборы"

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие указа о введении режима санкций за "иностранное вмешательство в американские выборы", сообщает Белый дом.

— Хотя не было никаких данных в пользу того, чтобы иностранная держава смогла повлиять на результаты подсчёта голосования на каких-либо выборах в США, иностранные державы исторически пытались использовать свободную и открытую политическую систему Америки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозу внешней политике США также несёт наличие лиц внутри страны и за её пределами, которые могут вмешиваться в ход выборов или подрывать общественное мнение.

Напомним, в США велось расследование о "вмешательстве России" в американские выборы президента в 2016 году, однако доказательства так и не смогли обнародовать.