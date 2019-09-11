СМИ: Саммит "Нормандской четвёрки" может состояться до конца октября

Способствует тому снижение интенсивности обстрелов в Донбассе и недавний обмен заключёнными между Россией и Украиной.

Встреча лидеров стран "Нормандской четвёрки" может состояться до конца октября текущего года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Способствует тому снижение интенсивности обстрелов в Донбассе и недавний обмен заключёнными между Россией и Украиной.

— Определённый позитивный фон создан. Наблюдатели ОБСЕ отмечают серьёзное снижение интенсивности обстрелов на линии разграничения. Россия не против подобных переговоров с новым руководством Украины, — заявил собеседник издания.

Он также подчеркнул, что Киев, в свою очередь, должен был показать готовность работать на результат. В то же время недавний обмен удерживаемыми лицами стал свидетельством готовности лидера Незалежной Владимира Зеленского к выполнению своих обещаний.

Другой же источник "Известий" обращает внимание на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что встреча состоится в Париже. По мнению собеседника издания, лидер Пятой республики торопит события, говоря не о том, как будет, а о том, как ему хочется.

— Подобные мероприятия требуют тщательной подготовки. Вряд ли удастся всё согласовать за две недели. Октябрь — куда более реальный срок, — отметил источник.

По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского за скорейшее проведение саммита выступают лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.

Напомним, 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен пленными по формуле "35 на 35". Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках достигнутых договорённостей.