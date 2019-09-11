Ольга Бузова устроила истерику на съёмках телешоу — видео

Ведущая обиделась на то, что съёмочная группа опоздала на площадку на два часа и ей пришлось ждать их в гримёрке.

Во время съёмок телепроекта "Бородина против Бузовой" для телеканала ТНТ ведущая шоу Ольга Бузова устроила настоящую истерику из-за опоздания съёмочной группы. Кадры этого вошли в новый анонс шоу.

Звезда российского телевидения громко заявила, что ей пришлось два часа ждать сотрудников группы в гримёрке и что она никому больше не позволит относиться к ней с таким неуважением.

— Нет, в таком случае я вообще не буду приезжать на работу! Я просто не понимаю, сколько я должна сидеть в гримерке? — возмущалась Бузова.

Бузова заступилась и за спокойно отнёсшихся к возникшей задержке экспертов и её соведущего Влада Кадони.

— Вы нормальные вообще? Я просто не понимаю, сколько мы должны ждать? Мы с Кадони уже два часа сидим! Я так-то в пять утра встала, все хотят домой, — не унималась певица.

Она также пригрозила уходом из проекта в случае, если такой инцидент повторится.

Телешоу "Бородина против Бузовой" посвящено судьбе бывших участников проекта "Дом-2". В ходе выпусков ведущая и ряд экспертов помогают парам решить проблемы в их жизни.

Певице, телеведущей и инста-диве и так в последнее время приходится нелегко. Недавно чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обогнал её по количеству подписчиков в "Инстаграме", и теперь в российском сегменте соцсети по популярности лидирует он.