Эксперты назвали аэропорты мира, чаще других задерживающие рейсы

Самым непунктуальным аэропортом мира стала воздушная гавань Миконоса, в которой на протяжении всего сезона отпусков задержали около половины рейсов. К таким выводам пришёл отслеживающий задержки самолётов сервис AirHelp, пишет издатель туристических буклетов Lonely Planet.

Сотрудники сервиса изучили данные аэропортов США и Европы, а затем составили антирейтинг аэропортов, наиболее часто задерживающих рейсы.

По предварительным данным, помимо Миконоса часто рейсы задерживали в воздушных гаванях Афин, Лиссабона, Понта-Делгады, Санторини, Милана, Венеции и Любляны.

В Великобритании самыми непунктуальными назвали аэропорты Гатвик и Хитроу, в которых, по данным сервиса, задерживали четыре рейса из десяти. Также задержки зафиксировали в аэропортах Бристоля, Эдинбурга, Бирмингема.

В США также отметили частоту задержек, особенно в аэропортах Ла-Гуардия и Ньюарк Либерти. Также сбои происходили в графиках международного Далласа, Шарлотт Дугласа в Северной Каролине, Хартсфилд-Джексона в Атланте и международного аэропорта Лос-Анджелеса.

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