Избирком признал состоявшимися выборы губернатора Сахалина

Сахалинская областная избирательная комиссия признала состоявшимися досрочные выборы губернатора региона. Об этом сообщила глава регионального избиркома Виктория Черкасова.
— Досрочные выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными. Губернатором Сахалинской области избран Лимаренко Валерий Игоревич, — заявила Черкасова.
Отметим, что явка на выборы главы региона составила 37,37%.
Напомним, что 8 сентября в России состоялся единый день голосования. Помимо Валерия Лимаренко на высший пост на Сахалине претендовали первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат ГД Алексей Корниенко (КПРФ), депутат облдумы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.
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