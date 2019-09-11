ВЦИОМ: Каждый пятый россиянин хочет пройти диспансеризацию за счёт работодателя

Также 14% опрошенных хотели бы делать физическую разминку на работе, а 8% респондентов хотели бы иметь возможность делать паузу во время работы, отвлекаться от рутины.

Каждый пятый трудоустроенный россиянин хотел бы пройти диспансеризацию от компании, в которой он работает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новый опрос ВЦИОМа.

— Из трудовых условий, которые не предоставляются, но востребованы работающими респондентами, чаще всего называют возможность пройти диспансеризацию от организации — в этом нуждается 19% опрошенных, — сообщается в исследовании.

Также 14% опрошенных хотели бы делать физическую разминку на работе, а 8% респондентов хотели бы иметь возможность делать паузу во время работы, отвлекаться от рутины.

Результаты опроса также показали, что четыре из пяти россиян довольны своей работой (об этом сообщили 79% респондентов).

Многие трудящиеся сообщили о хороших условиях работы: 89% опрошенных отметили, что у них есть специально выделенное время для приёма пищи, а 83% респондентов рассказали о хороших отношениях внутри рабочего коллектива.

Доля сидячей и физической работы оказалась практически одинаковой — 45% и 44% соответственно. Физический труд в основном выбирают мужчины, а сидячую — женщины. Ещё 8% опрошенных отметили, что в их работе есть составляющая как физического труда, так и сидячего.

Около 70% опрошенных трудятся на территории работодателя, а 26% респондентов постоянно на свежем воздухе, из дома или в разъездах. Как отмечается, такой тип занятости в основном выбирает молодежь от 18 до 34 лет.

Ранее ВЦИОМ рассказал, бородатых или гладко выбритых мужчин предпочитают россиянки.