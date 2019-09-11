Британский генерал заявил о начале нового соперничества с РФ

Глава Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал чрезвычайный комитет правительства страны COBRA перейти на круглогодичный режим работы в связи с угрозой возобновления геополитического соперничества государства с РФ, пишет The Daily Telegraph.

При этом Сандерс положительно оценил реакцию властей Туманного Альбиона на инцидент с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью, отметив, что тогда разные ведомства эффективно объединились и работали сообща, однако теперь стране нужен орган, который будет работать непрерывно.

Генерал предположил, что он может "повысить устойчивость страны" к стратегическим угрозам.

Он добавил, что угроза соперничества также исходит от Китая, и подчеркнул, что помимо прочего страна уязвима в киберпространстве.

Ранее Скотленд-Ярд признал, что не может доказать причастность Москвы к делу Скрипалей.

Напомним, 4 марта 2018 года власти Британии заявили, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был завербован Лондоном, а также его дочь якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Москва отрицает причастность к этому, требуя доказательств. Они до сих пор представлены не были.