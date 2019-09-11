СМИ: Семья "агента США" Смоленкова в спешке покинула свой дом, заявили соседи

При виде журналиста одного из СМИ семья предполагаемого информатора Вашингтона Олега Смоленкова в спешке покинула свой дом в городе Стаффорд. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на хозяина соседского дома Грега Талли.

По словам американца, сам он не знал о том, кем может являться его сосед, и узнал обо всём от сотрудника издания Daily Beast, приехавшего на днях.

— Потом он пошёл в другой дом — к соседке, напугал её. Она звонила, говорила, что какой-то неизвестный задаёт вопросы про соседей. Я сказал, что он только что был и у меня, это просто журналист. Она и её муж поговорили с ним, — добавил мужчина.

Он отметил, что, переговорив со всеми, журналист остался ждать семью Смоленкова в машине. Когда же родственники предполагаемого шпиона заметили незваного гостя, они зашли в дом на несколько секунд, вышли и уехали на двух машинах.

Лайф писал, что в ЦРУ отреагировали на сообщения о вывозе "американского шпиона" из РФ.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники в администрации Дональда Трампа заявил, что в 2017 году США вывезли своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Комментируя данное сообщение, президент США Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно что-либо об этом.