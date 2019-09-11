Посол РФ объяснил, почему всё больше россиян умирает на отдыхе в Турции

Случаи смертности зачастую происходят из-за халатности туристов, которые не следят за состоянием своего здоровья или употребляют слишком много спиртного.

Почти 90 российских туристов погибли в Турции с начала нынешнего сезона. Причиной послужил рост турпотока в страну. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского посла в Анкаре Алексея Ерхова.

— По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России, — сообщил Ерхов.

Он также отметил, что в прошлом году Турцию посетило шесть миллионов российских туристов, а в этом году, по прогнозам экспертов, цифра должна ещё увеличиться.

При этом и российская, и турецкая стороны предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасного пребывания туристов, а также для предотвращения несчастных случаев.

Изменить ситуацию, как отметил Ерхов, не так легко, причины происходящего, как правило, банальные и не зависят от официальных представительств. Например, зачастую это связано с состоянием здоровья отдыхающих. Речь в основном о людях в возрасте.

— Они приезжают в Турцию, где, особенно летом, погодно-климатические условия значительно отличаются от российских. Жарко, душно, высокая влажность. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое, — пояснил посол.

Он также призвал россиян, отправляющихся на отдых, уделить особое внимание правилам дорожного движения в связи с участившимися случаями ДТП с участием туристических автобусов. Бронировать туры, трансферы и жильё лучше в проверенных сервисах, отметил Ерхов.

Посол поспешил добавить, что при использовании системы "всё включено" стоит уделять внимание мерам безопасности и не злоупотреблять сервисом. А употребление спиртного пострадавшими практически всегда автоматически исключает все несчастные случаи из категории страховых, поэтому выплаты ложатся на плечи самих отдыхающих и их близких.

Недавно Лайф публиковал расследование о том, почему в Турции выросла детская смертность.