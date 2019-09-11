Реки Хабаровска в течение недели достигнут опасных отметок в трёх районах

Населённые пункты в трёх районах Хабаровского края находятся под угрозой подтопления из-за ожидаемого подъёма уровня воды в местных реках, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ.

По прогнозам синоптиков, 15 и 16 октября Хабаровский край ожидают осадки, которые должны спровоцировать рост уровня воды в реке Амгунь до отметки 900–950 сантиметров, в то время как опасная отметка в районе имени Полины Осипенко — 950 сантиметров.

В Комсомольском районе у села Нижнетамбовское 11–13 сентября прогнозируют поднятие уровня Амура до 930–960 сантиметров при опасном явлении на отметке 850 сантиметров. Кроме того, Амур рискует разлиться 13–17 сентября возле сёл Циммермановка, Мариинское и Богородское в Ульчском районе края.

Отметим, непростая ситуация в регионе зафиксирована ещё с конца июля.

Ранее СМИ сообщали о том, что Комсомольск-на-Амуре подтопило из-за тайфуна "Линлин".