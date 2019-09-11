Помпео заявил о прогрессе в отношениях США и Мексики по вопросу миграции

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что в мексикано-американских отношениях по вопросу сдерживания миграции с территории Мексики в США достигнуты определённые положительные результаты. Об этом Помпео сообщил на брифинге для журналистов в Белом доме.

— Мы глубоко ценим действия, предпринятые президентом Мексики и министром иностранных дел с целью улучшения наших способностей сдерживать миграцию в Соединённые Штаты, — сказал Помпео.

Он считает достигнутый прогресс довольно ощутимым, отчего безопасность Америки, по словам госсекретаря, улучшилась. Он также выразил надежду на дальнейшую совместную работу по регулированию миграции.

Ранее президент США Дональд Трамп ввёл пошлины размером пять процентов на ввоз всех товаров из Мексики. Он отметил, что будет поднимать размер пошлин до тех пор, пока не прекратится поток миграции из Мексики в США.