Израильские ВВС ответили огнём на запуск ракет со стороны сектора Газа

Военно-воздушные силы Израиля отреагировали на запуск двух ракет со стороны сектора Газа и атаковали ряд объектов группировки ХАМАС. Соответствующее заявление было опубликовано в армейском твиттере.

— В ответ боевая авиация ЦАХАЛ атаковала 15 целей на севере и в центре сектора, включая заводы по производству оружия, несколько комплексов военно-морских сил и наступательный туннель, принадлежащий группировке ХАМАС, — отметили в заявлении пресс-службы.

Кроме того, представители армии обвинили в инциденте ХАМАС и пообещали препятствовать покушению на граждан Израиля, отвечая на любые провокации.

Ранее сообщалось, что премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху увели с предвыборной встречи из-за ракетных обстрелов сектора Газа.