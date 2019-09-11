Премьер-министр Японии произвёл перестановки в руководстве правящей партии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провёл перестановки в аппарате руководства правящей Либерально-демократической партии. Об этом сообщил на пресс-конференции в штаб-квартире партии её генеральный секретарь Тосихиро Никаи.

— Мы будем руководить партией с учётом [лозунга] "Стабильность и новые вызовы", — отметил Никаи.

Он также передал, что премьер-министр Абэ выразил надежду на соответствие нового состава партии заявленному лозунгу.

Свои посты в партии сохранили сам генсек Тосихиро Никаи и глава политического совета партии Фумио Кисида. За текущие сутки, 11 сентября, премьер Японии проведёт кадровые перестановки в правительстве. Из 19 действующих членов кабинета в должности останутся только два, а в состав кабмина впервые войдут 13 сотрудников.

Ранее власти Японии сообщили об упрощении выдачи виз для российских студентов.