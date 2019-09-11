Жители Норильска активно "поздравляют" друг друга с первым снегом

В Норильске в ночь с 10 на 11 сентября выпал первый снег. Соцсети уже пестрят фотографиями и видео заснеженных улиц.
Температура в городе на данный момент в районе нуля. По прогнозам синоптиков, морозная погода продержится в городе всю неделю, потепление ожидается только к выходным.
Стоит отметить, что такие природные катаклизмы для северного Норильска обычное явление. В этом году снег сошёл там только в июне. А сейчас город и близлежащие поселения уже находятся в зоне минусовых температур.
Норильск — самый северный город в мире, имеющий постоянное население более 150 тысяч человек.
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