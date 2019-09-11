Правительство Японии ушло в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял отставку кабинета министров страны в полном составе, сообщает агентство Kyodo.

Причиной этому послужили запланированные главой кабмина перестановки после победы правящей партии на выборах. Отмечается, что свои посты сумели сохранить лишь два человека — генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.

Ещё двое сменили должности "по вертикали", как принято говорить в Японии. Глава МИД Таро Коно займёт пост главы Минфина, а министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги станет руководителем дипведомства Страны восходящего солнца.

Ожидается, что новый состав правительства будет объявлен во второй половине дня, а вечером он пройдёт официальную церемонию утверждения императором.