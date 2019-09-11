Синоптики обещают жителям Москвы и Подмосковья летнюю погоду без осадков в среду

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В среду жителей столицы и Подмосковья ожидает тёплая погода без осадков и небольшая облачность. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как уточняется, днём воздух в Москве прогреется до плюс 23–25 градусов, а в области — до 26 градусов тепла. К вечеру в столице похолодает до 11–13 градусов, а в Подмосковье столбики термометров опустятся до 8–13 градусов тепла.

Западный ветер будет дуть со скоростью восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Российской академии наук рассказали, что столицу в этом году ожидает аномально тёплая осень.

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