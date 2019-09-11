СМИ: Украина взяла паузу в расторжении двусторонних договоров с Россией

Объясняться данный процесс может тем, что команде Владимира Зеленского пока просто не до этого.

Украина временно приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, который активно вёлся при Петре Порошенко. Об этом сообщает "Коммерсант".

Последними соглашениями, которые были денонсированы по инициативе Киева, стали Договор о дружбе и межправительственное соглашение "Об обмене правовой информацией". При этом сейчас Украина перестала направлять Москве соответствующие уведомления.

В общей сложности между сторонами насчитывается около 400 документов. Приостановка расторжений договоров может быть связана с тем, что команде нынешнего президента Незалежной Владимира Зеленского, которая решает "кадровые вопросы", пока не до этого.

В МИД РФ газете подчеркнули, что продолжение подобной практики или же её приостановка станут сигналом, который поможет Москве понять, стоит ли ждать каких-либо изменений в отношениях с Киевом.

Добавим, что приостановка ряда двусторонних соглашений по инициативе украинской стороны началась в 2014 году, после того как Крым по итогам референдума стал частью России, а в Донбассе начался конфликт.