СМИ: Первые российские вертолётоносцы заложат на верфи в Крыму весной 2020 года

По предварительным данным, новые суда смогут вместить более десятка вертолётов разных классов, а также будут снабжены доковой камерой для десантных катеров.

Первые два универсальных десантных корабля отечественного производства будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

— Два УДК водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в 2020 году, — рассказал журналистам один из источников в кораблестроительной отрасли.

Другой собеседник агентства подтвердил данные о водоизмещении и добавил, что закладка планируется "в мае 2020 года".

По предварительным данным, суда смогут вместить более десятка вертолётов разных классов, а также будут снабжены доковой камерой для десантных катеров.

Согласно источникам, в настоящий момент специалисты завершают техническую разработку проекта и готовятся подписывать контракт о постройке кораблей. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.