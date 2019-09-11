Лесные пожары на территории Иркутской области полностью потушены

По данным на утро 11 сентября, все очаги возгорания на территории Иркутской области полностью потушены. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства Иркутской области.

В регионе по-прежнему сохраняется пожароопасная обстановка.

Последним потушенным пожаром стали 35 гектаров леса, горевшие в Бодайбинском районе. При ликвидации были задействованы пять человек из лесной охраны и одна единица спецтехники.

В лесах Балаганского района области пятый — чрезвычайный — класс пожароопасности сохранится на 11–12 сентября, сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.