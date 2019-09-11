Москалькова надеется на деэскалацию отношений РФ и Украины

Проведённый недавно обмен задержанными лицами между Россией и Украиной — первая за долгие годы гуманитарная акция — даёт надежду на деэскалацию отношений между странами. Об этом заявила омбудсмен Татьяна Москалькова на пленарном заседании Международной научно-практической конференции во Владивостоке.

— Мы смогли вернуть 70 человек в свои семьи, которые звонили в отчаянии, потеряв надежду, что они могут увидеть своих близких. Мы нашли форму, которая не в рамках закона, правил, но в рамках принципа справедливости. Благодаря президентам (России и Украины. — Прим. ред.) мы нашли возможность и договорённость работать на деэскалацию отношений между государствами, — сказала на конференции Москалькова.

Она также отметила, что после этой акции государство как никогда ощутило важность взаимодействия со спецслужбами и службами гражданского сообщества.

Напомним, что 7 сентября в России и на Украине освободили заключённых и задержанных. Российская сторона освободила Олега Сенцова, которого обвиняли в подготовке теракта, а также 24 украинских военных, нарушивших границу с РФ. Со стороны Киева освободили в том числе главного редактора портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.