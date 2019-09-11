Роспотребнадзор оштрафовал компанию Healthy Food на сумму около 2 млн рублей

Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало компанию Healthy Food, которая занималась установкой вендинговых автоматов с едой в столичных офисах, на сумму около двух миллионов рублей. Об этом сообщает официальный сайт управления.

Отмечается, что всего было вынесено 16 административных постановлений на вышеуказанную сумму. В ходе расследования сотрудники Роспотребнадзора изъяли около трёх тонн сырья и готовой продукции, а также опечатали 48 автоматов с едой.

Напомним, с середины июля в Москве более 80 человек обратились в больницы после употребления еды из вендинговых аппаратов компании Healthy Food.