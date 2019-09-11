Пожар на складе ГСМ в Нижегородской области полностью потушен

Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Нижегородской области полностью потушен. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС РФ.

— В 2:10 пожар в Кудьминской промзоне Богородского района полностью потушен, — заявили в пресс-службе.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеров в 18:20 10 сентября. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Горели пять строений на территории промзоны: два склада, два административных здания и бытовое строение. Также пожар охватил бочки с маслом на открытой территории и три припаркованных личных автомобиля.

В ходе пожара пострадало два человека, один из них госпитализирован, сейчас он находится в ожоговом центре.