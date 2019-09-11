В России сократилось число разводов

Однако процент разводов в стране всё ещё большой — по этому параметру Россия занимает одну из первых строчек в мировом рейтинге.

Количество разводов в России за полгода — с января по июль — уменьшилось на 12% по сравнению с тем же периодом за 2018 год. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

В этом году зарегистрирован 621 развод на тысячу заключённых браков, когда в прошлом году эта цифра была равна 705. Эксперты считают, что причиной такого внезапного укрепления института брака может стать снижение реальных доходов россиян, ведь вести совместное хозяйство куда выгоднее.

Если считать число разводов на тысячу человек населения, то снижение окажется даже сильнее — на 22%. Однако такую статистику нельзя назвать более объективной, поскольку в последнее время молодые россияне стали реже заключать браки, а большинство разводов, как известно, приходится на первые годы после свадьбы. Играет роль и малочисленность поколения 20−30-летних граждан РФ, рождённых в период демографического кризиса конца прошлого века.

Больше всего, по данным Росстата, разводятся жители Ленинградской (889 разводов на тысячу браков) и Сахалинской (878 разводов) областей, а также Ненецкого автономного округа (856 разводов). Реже всего расходятся пары в Чеченской Республике (147 разводов), Ингушетии (197) и Туве (251 развод).

Однако небольшое количество разводов в последних перечисленных регионах связано с важностью института семьи для населения этих территорий, а также с экономической зависимостью жены от мужа. Об этом говорит декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

Он также напомнил, что на сохранение и поддержку семей сейчас во многом направлена государственная политика. Наиболее эффективным механизмом считаются социальные льготы — например особые условия ипотечного кредитования для молодых семей.

Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при Правительстве РФ Сергей Рыбальченко отметил, что снижение числа разводов в целом по стране может быть связано с падением доходов россиян, которые за период с января по июль 2019 года снизились на 1,3%.

— Сильная закредитованность, которую мы сейчас наблюдаем, плюс сложности с работой в некоторых семьях — это периоды, когда люди стараются не расставаться. Даже если партнёр не устраивает, его терпят, — сказал эксперт.

Проведённый летом опрос ВЦИОМа показал, что наиболее важной причиной для "отмены" развода обычно является невозможность "поделить" общих детей (34%), а также финансовая зависимость одного супруга от другого (25%).