В Приморье проводят проверку после нападения пса на ребёнка

Полиция Комсомольска-на-Амуре проводит проверку по факту нападения стаффордширского терьера на девочку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД РФ.

— В полицию из больницы поступила информация, что к ним была доставлена девочка с множественными укушенными ранами, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, девочка гуляла во дворе дома, когда на неё напала собака. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Башкирии уже месяц не могут возбудить дело после нападения собаки на девочку.