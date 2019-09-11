Двух жителей Иркутской области могут посадить на пять лет за мародёрство

Двум жителям Тайшетского района Иркутской области грозит до пяти лет лишения свободы за мародёрство во время паводка в Приангарье. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Первого июля 37-летний житель Троицка и 17-летний юноша из села Заречное нашли незапертый автомобиль у моста через реку Лиственничную, который владелец оставил несколько дней назад из-за резкого подъёма воды. Из машины злоумышленники похитили автомагнитолу, сиденья, надувную лодку и прочие вещи.

Иркутянам предъявлено обвинение по статье "Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину", максимальное наказание по которой составляет пять лет колонии.