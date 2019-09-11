В Иркутской области загорелся деревообрабатывающий цех

Деревообрабатывающий цех загорелся в Иркутской области. Всего пожаром объято 900 квадратных метров территории предприятия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

— В Осинском районе горит цех деревообработки на площади 900 квадратных метров, — заявили в пресс-службе.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в ходе пожара нет. На тушение направлены 15 специалистов и четыре единицы спецтехники из гарнизона пожарной службы.

Обстоятельства возгорания выясняются.