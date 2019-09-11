В Красноярском крае начальника полиции посёлка нашли мёртвым

В посёлке Краснокаменск на юге Красноярского края нашли мёртвым начальника местной полиции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По предварительным данным, полицейский покончил с собой. В пресс-службе краевого главка факт смерти начальника полиции подтвердили, но причину назвать отказались.

В данный момент по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Местные СМИ сообщали о том, что ранее полицейский занимался расследованием массовых возгораний в Курагинском районе края. Из-за профессиональной деятельности на него оказывали давление местные чёрные лесорубы. В краевом главке эти данные не смогли подтвердить.