В МИД РФ оценили отставку Болтона

Позиция России по отношению к США не изменится после отставки советника Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джона Болтона. Об этом заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков в беседе с РИА "Новости".

Дипломат отметил, что от перестановок в составе администрации не зависят улучшение и нормализация отношений.

— Поэтому никаких ожиданий в связи с перестановками, освобождением кого-то от должности или назначением у нас нет и быть не может. Наша позиция прежняя, мы судим по делам, — заявил Рябков.

Напомним, 10 сентября президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. На этом посту он находился с марта 2018 года. В Кремле заявили, что данный вопрос является "делом американцев". На место Болтона рассматривается десять кандидатур.