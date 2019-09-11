Горизбирком объявил о победе Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга объявила о победе Александра Беглова на выборах губернатора Северной столицы. Сами выборы признаны состоявшимися и действительными.
— Считать избранным на должность губернатора Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича, — заявил председатель ГИК Виктор Миненко на заседании комиссии.
Беглов набрал 64,43% голосов — это свыше 700 тысяч избирателей. На втором месте оказалась Надежда Тихонова от "Справедливой России" со 192 тысячами голосов, третью позицию занял Михаил Амосов от "Гражданской платформы" (182 тысячи голосов).
Выборы главы Санкт-Петербурга состоялись в единый день голосования, 8 сентября.
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