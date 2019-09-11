В камерах "Бутырки" времён Емельяна Пугачёва нашли заключённых

ОНК направила обращение в администрацию СИЗО с просьбой закрыть не соответствующие нормам камеры.

Некоторые заключённые Бутырского следственного изолятора содержатся в помещениях старинных башен XVIII века. Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" заявил ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Отмечается, что в 1775 году в подвале одной из таких башен последние дни своей жизни провёл знаменитый бунтарь Емельян Пугачёв.

По словам Мельникова, в ОНК поступила информация, что администрация СИЗО решила использовать старые строения для размещения там заключённых.

— Оказалось, действительно, в одной из этих старых камер содержатся двое арестованных. Оба обвиняемые в разбое. Условия просто жуткие: крошечное помещение не больше четырёх метров квадратных, туалет — дырка в полу прямо по центру комнаты, около двухъярусной кровати, — рассказал общественник.

Он добавил, что стены в старой камере обклеены серой бумагой, полностью исписанной различными блатными фразами. Мельников отметил, что больше всего его поразила труба, из которой постоянно текла вода, даже несмотря на перекрытый вентиль.

ОНК направила письмо в администрацию Бутырского СИЗО с просьбой закрыть несоответствующие нормам камеры.