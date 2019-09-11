Названы российские города с самыми высокими ценами на ЖКУ и домашний интернет

Жители Казани больше других платят за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Яндекс.Деньги".

Средний чек за ЖКУ по России составляет примерно три тысячи рублей в месяц. Казанцы же при этом в среднем платят 5970 рублей. На втором месте в списке городов с самыми дорогими ЖКУ находится Москва — 3937 рублей. Самые низкие средние платежи зафиксированы в Воронеже и Волгограде — 1496 и 1537 рублей соответственно.

Также был опубликован рейтинг с самым дорогим домашним интернетом. В среднем россиянин платит за возможность пользоваться Всемирной паутиной 540 рублей в месяц. Самый дорогой доступ к Сети — в Красноярске (938 рублей), самый дешёвый — в Омске (471 рубль).

Средний чек за платное телевидение по стране составляет 880 рублей в месяц, жителям Воронежа приходится платить 1033 рубля. Это единственный город, где средняя сумма увеличилась за год. Меньше всего платят новосибирцы — 633 рубля.