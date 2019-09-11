Крымские спасатели ищут унесённого в море ребёнка

Поиски ведутся уже второй день. В операции задействованы катер, группа помощи и беспилотники.

В Крыму спасатели ищут мальчика 2004 года рождения, которого унесло в море, сообщает "Крыминформ" со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Вечером во вторник поступило сообщение, что в районе пансионата "Прибой" в море унесло двух детей. Одного из них удалось спасти отдыхающим, его пришлось реанимировать. К поискам второго ребёнка подключены спасатели, — цитирует источник агентство.

10 сентября поиски ребёнка продолжались до поздней ночи. Сегодня спасатели возобновили их с 7 утра.

В операции также используются катер и беспилотники.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про двухлетнюю девочку из Вологды, которая пропала из песочницы, пока её мать ненадолго отлучилась. Ребёнка нашли только спустя двое суток волонтёры всего в километре от места пропажи.