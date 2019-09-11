Лоза напустился на Билана: Осадочек даже после извинений остался

Певец Юрий Лоза раскритиковал своего коллегу Диму Билана за выступление в нетрезвом виде на концерте в Самаре. Лоза заявил, что артист проявил неуважение к людям и повёл себя безответственно.

— Артист не может на таком же уровне выступать в нетрезвом виде... Осадочек даже после извинений Билана всё равно останется. Он подвёл зрителя, проявил к нему неуважение, — отметил Лоза в разговоре с порталом Teleprogramma.

Певец подчеркнул, что если подобное произойдёт ещё раз, "наказание должно быть соответствующим", например бойкот концертов Билана.

Напомним, Дима Билан выступил на Дне города в Самаре 8 сентября. Артисту удалось удивить зрителей, но не своим вокалом, а странным поведением. При этом самарцы так обиделись, что даже запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение на праздник певца.

Точку в обсуждении достойно поставил сам Билан: он объяснил, что перед шоу немного выпил, признал ошибку и пообещал горожанам бесплатный концерт, детскую площадку и аппарат для лечения детей в местную больницу. Многие коллеги артиста поддержали.